Congo-Kinshasa: Kabila réussira-t-il à réconcilier le pays ?

analyse

Les discussions directes entre protagonistes ont accouché d'une souris. Lundi dernier, la Cenco est allée présenter ses conclusions partielles au chef de l'Etat qui en a pris acte. Joseph Kabila a promis de tout mettre en œuvre pour faire aboutir le compromis du Centre interdiocésain. Va-t-il, par cet engagement, réussir à relever le grand défi qui consiste, ce jour, à réconcilier le pays déchiré par une crise multiforme ? wait and see.

Les pourparlers du Centre interdiocésain se conjuguent désormais au passé. Le lundi 27 mars, la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo) a rendu le tablier en mettant fin à la mission de bons offices qu'elle conduisait depuis le 8 décembre 2016. Les évêques n'ont pas eu la tâche face à des protagonistes déterminés à faire couler le bateau de la réconciliation.

En déposant, mardi, leurs conclusions sur la table du chef de l'Etat, ce dernier a promis de tout mettre en œuvre pour assurer un dénouement heureux au compromis politique du 31 décembre 2016. Là où la Cenco a dit être bloquée, le chef de l'État s'est engagé à débloquer la situation.

Dans les eaux tumultueuses et troubles dans lesquelles ont navigué les évêques pendant plus de quatre mois, Joseph Kabila est convaincu de s'en sortir avec aisance. Il se présente désormais en dernier rempart pour sauver un navire en totale dérive.

A première vue, l'initiative est louable. Toutefois, la question qui taraude les esprits est celle de savoir si le chef de l'Etat détient le sésame pour contourner les difficultés que la Cenco n'a pas pu surmonter ? Connaît-il le secret de ces eaux infestées dans lesquelles sont noyées les discussions directes entre les parties prenantes à la crise politique qui bloque la marche du pays ?

En tout cas, le lundi 27 mars, le chef de l'Etat paraissait très sûr de lui. C'est en fin connaisseur qu'il a promis de réaliser les « 2% » restants de la mission de bons offices menée par la Cenco.

L'on se souvient qu'au Centre interdiocésain, les discussions ont achoppé sur deux points essentiels, à savoir le mode de désignation du Premier ministre de même que celui de désignation du président du Conseil national de suivi de l'Accord(Cnsa). C'est par ce bout caractérisé par des positions inconciliables que le chef de l'État doit commencer son travail.

Evidemment, la mission du chef de l'État ne se limitera pas à ces deux points qui ne s'apparentent qu'à la face visible de l'iceberg. Le plus important - et c'est le grand défi qui attend le président Kabila - c'est de colmater des brèches bien béantes sur l'ensemble du territoire national.

A ce jour, l'unité du pays est en danger. Dans la partie Est, tous les efforts pour la paix et la stabilité n'ont produit que des résultats mitigés.

Multiples foyers

Dans le territoire de Beni, en province du Nord-Kivu, la sécurité n'est toujours pas au rendez-vous. Au Sud-Kivu voisin jusqu'au Tanganyika, le vent de l'instabilité est bien perceptible, balayant tout espoir d'un retour durable de la paix.

Dans le Grand Kasaï, le phénomène Kamuina Nsapu impose sa marque, créant la panique sur l'ensemble de l'espace kasaïen. Plus à l'Ouest, c'est encore un calme relatif. Au Nord, les éléments de la LRA du rebelle ougandais Joseph Kony et le trop plein de réfugiés déversés par la Centrafrique fragilisent toujours cette partie du territoire.

Sur toute l'étendue de la RDC, il y a des foyers latents à même de rentrer en ébullition à tout moment. Il suffit d'une étincelle pour que tout le pays s'embrase. Des manifestations spontanées qui ont éclaté suite à l'échec des pourparlers de la Cenco en sont une belle illustration.

Entre lundi et mercredi, des échauffourées ont éclaté dans les grandes agglomérations du pays, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Autrement dit, le pays va mal, et même très mal.

Et c'est le moment que choisit le chef de l'Etat pour rentrer dans la danse, avec la promesse ferme d'apporter la solution idoine ; celle qui devra contenter tout le monde et ouvrir grandement la voie vers les élections que lui-même a souhaité se tenir dans le meilleur délai.

Mais, avant d'y arriver, le chef de l'Etat a l'obligation de convaincre. Il s'agit de réconcilier non seulement un peuple mais un pays qui se fissure à chaque instant.

L'histoire semble se répéter. Le contexte actuel rappelle celui qui a précédé la tenue du dialogue intercongolais de Sun City. A la seule différence qu'en 2017 la grogne ne fait pas appel aux armes. Mais, on y est presque. A moins d'être naïf.

Une fois de plus, la RDC est sur une pente raide. La survie du pays est entre les mains de son chef, Joseph Kabila. Le défi à relever, c'est de ramener la confiance dans le cœur des Congolais pour permettre au pays de répartir sur de nouvelles bases. Il en a les moyens et la capacité, au regard de ce qui a été fait en 2002 avec l'endossement de l'Accord global et inclusif de Sun City en Afrique du Sud. Tout dépend donc de lui.

Devant le président de la République, il y a deux chemins. D'un côté, celui qui est tracé par les caciques de sa famille politique, lequel pourrait mener dans un chaos ; de l'autre, celui qui augure d'un bel avenir au pays par la tenue d'élections. Empêcher l'éclatement du pays et réconcilier la nation congolaise, voilà le grand défi à relever par Joseph Kabila avant que le pire n'arrive.