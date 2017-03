Cote d'Ivoire: Ventes soldes - Souleymane Diarrassouba prolonge la période jusqu'au 2 avril

S'agissant des conditions, la loi n'impose pas les soldes aux opérateurs. L'organisation des ventes soldes est donc libre. Le commerçant qui ne désire pas les organiser pendant cette période peut s'abstenir de le faire sans qu'il ne soit soumis à une sanction. « Les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins 1 mois avant le début des soldes (art. 1 du décret n°2013-167). Dans le magasin, la distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs: étiquetage précis ou localisation séparée dans le magasin, etc.», précise une note explicative du ministère.

«Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme informe l'ensemble des opérateurs économiques que, conformément aux dispositions du décret n°2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes, la première période réglementaire dédiée à l'organisation des ventes soldes de l'année 2017 qui, en principe doit prendre fin le vendredi 31 mars 2017, est exceptionnellement prorogée jusqu'au dimanche 2 avril 2017. Il rappelle par ailleurs que les ventes soldes doivent se dérouler conformément aux dispositions du décret (décret n°2013-167 du 06 mars 2013) Info line: 800 000 99 / 800 800 09», indique le communiqué de presse.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.