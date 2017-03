Afrique du Nord: 28e sommet arabe - Le SG de l'ONU appelle à un nouvel avenir pour la région arabe

Mer Morte (Jordanie) — Le Secrétaire général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi dans la région de la Mer Morte (Jordanie) à façonner un nouvel avenir pour la région arabe fondé sur le dialogue et la coopération.

M. Guterres, qui s'exprimait lors des travaux du 28e sommet de la Ligue des Etats arabes, a précisé que cette rencontre "intervient dans un contexte marqué par des conflits et des guerres exacerbés par les réseaux terroristes Al-Qaida et Daech dont les actes terroristes sont présentés comme étant alimentés par l'Islam alors qu'en fait ils défient totalement cette foi". En effet, a-t-il dit, les musulmans eux-mêmes en sont les principales victimes.

La situation dans le monde arabe a ouvert la voie aux interventions et aux manipulations étrangères, a déploré le SG de l'ONU, soulignant que l'Organisation se tenait prête à travailler avec les pays membres de la Ligue des Etats arables au service du développement.

Les conflits dans le monde arabe "nous ont éloignés d'une solution à la question palestinienne", a estimé M. Guterres pour qui la solution à deux Etats est le seul moyen de faire en sorte que les deux parties puissent vivre dans la paix. C'est pourquoi il est important de cesser toutes les actions unilatérales pouvant miner la solution à deux Etats, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'arrêter les activités de colonisation.

La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de l'Union européenne (UE) en faveur d'une solution pacifique à ce conflit.

Pour ce qui est de la crise en Syrie qui entame sa septième année, elle a indiqué que l'UE tiendra l'année prochaine une conférence internationale pour le soutien de la Syrie et de la région .

Le président de la commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a salué pour sa part le rôle du sommet arabe dans le renforcement des relations arabo-africaines relevant que sa présence aux travaux de ce sommet témoigne de l'attachement africain à la solidarité et à la coopération avec les pays arabes.

"En dépit des dimensions historique, culturelle et économique du partenariat arabo-africain, ce dernier demeure en deçà du niveau escompté" a-t-il déploré.

De son côté, le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Youcef Ben Ahmed El Otheimin a affirmé que la 28e session du sommet arabe se tient dans une conjoncture "particulièrement importante et un contexte marqué par des mutations politiques et économiques sans précédant dans la région".

Après avoir affirmé que la question palestinienne est "la question arabe centrale", M. El Otheimin a réitéré le rejet catégorique du terrorisme et de l'extrémisme par l'OCI, tout en saluant le rôle des pays membres de l'OCI dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Le secrétaire général du Parlement Arabe, Machaal Ben Fahd al-Selmi a indiqué quant à lui que cette instance était "une tribune pour exprimer les aspirations de la Nation arabe" relevant que "son rôle est devenu plus efficace et plus important au service des intérêts de la Nation arabe".

M. Mechaal Ben Fahd al-Selmi a appelé la Ligue Arabe à soutenir le Parlement Arabe et son rôle législatif important de manière à renforcer l'action arabe commune et réaliser la complémentarité économique et le développement durable.