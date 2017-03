Afrique: M. Denis Sassou-Nguesso exprime sa satisfaction des performances de l'industrie mécanique à Constantine

Constantine — Le président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso a exprimé, mercredi à Constantine, sa satisfaction du niveau et de la qualité de performance de plusieurs complexes spécialisés dans l'industrie mécanique dans cette wilaya.

En visite à Constantine, dans le cadre d'une visite d'Etat qu'il effectue en Algérie sur invitation du président de la République Abdelaziz

Bouteflika, depuis lundi dernier, le président de la République du Congo, a manifesté un "grand intérêt" pour les perspectives offertes par ces industries qui ont connu un grand essor en Algérie.

A son arrivée dans la capitale de l'Est, M. Denis Sassou-Nguesso, accompagné du président de l'Assemblée populaire nationale, Larbi Ould Khelifa, du ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la

Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslem Bouchouareb, du ministre des Affaires Maghrébines et de l'Union Africaine et de la Ligue Arabe, Abdelkader Messahel, s'est rendu à l'entreprise Somatel (filiale de l'entreprise nationale de matériel de travaux publics d'Ain Smara- ENMTP), où il a assisté à un exposé portant sur les capacités de production de cette unité qui emploie 800 personnes.

Issue de la restructuration de Sonacome, l'ENMTP est spécialisée dans le développement de tous les volets liés à l'industrie et à la distribution de matériel de travaux publics et de mécanique, en fournissant du matériel à des marques étrangères avec de la main d'£uvre locale.

D'après les informations présentées au président congolais, sur place, cette entreprise a convenue d'un accord avec son partenaire espagnol en orientant 75% de sa production vers le marché algérien, et en consacrant 25% à l'exportation.

Au cours de sa visite à l'entreprise publique de gerbage et de manutention (GERMAN), dans cette même région, spécialisée dans la production de pièces de rechanges de haute qualité technologique et mécanique, en ayant recours à la sous-traitance, M. Denis Sassou-Nguesso a eu droit à un exposé détaillé sur les étapes de fabrication de ce genre de pièces, et ce après avoir visité les différents ateliers de cette entreprise.

L'hôte de l'Algérie a également visité l'entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG) dans la région de Oued Hamimime à El khroub, dont la capacité de production atteint actuellement 4000 tracteurs sous les marques Cirta et aussi Massey Fergusson (fabriquée en collaboration avec un partenaire américain), révélant un grand intérêt à l'exposé qui lui a été présenté par les responsables de l'entreprise, qui aspire dans le cadre du partenariat algéro-américain, à consacrer 15% des tracteurs Massey Fergusson à l'exportation.

Les responsables de cette entreprise ont également évoqué l'objectif de réserver 60% du taux d'intégration globale de ces tracteurs au marché local et national, et ce à l'horizon 2009, en sus de négociations avancées avec le partenaire américain pour exporter ce matériel à destination de nombreux pays africains.

Sur place, le ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, a soutenu que l'Etat assurera la maintenance du matériel qui sera exploité vers les pays africains.

Après s'être enquis des potentialités et les moyens de l'industrie militaire lors de sa visite au complexe des industries militaires de Ain Smara, le président congolais a profité de sa présence à Constantine pour effectuer une visite touristique dans cette ville, en se rendant au palais

Ahmed Bey et à la maison de la culture Malek Haddad avant d'assister à une soirée artistique programmée à la grande salle des fêtes Ahmed Bey.