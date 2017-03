Cote d'Ivoire: Accusé d'avoir tué Yves Lambelin - Ozée Loguet se défend

Car, il payait ses impôts auprès du gouvernement du pouvoir de Laurent Gbagbo malgré l'interdiction d'Alassane Ouattara. Et cela serait à la base de son enlèvement et de sa disparition. Jean-Louis Billon, patron de ce groupe industriel, est attendu le mardi 4 avril pour se prononcer sur cet aspect.

« Je suis le commissaire Ozée Loguet. Je ne suis pas un menteur et un tricheur. Je ne suis pas un mécréant, un faiblard et un assassin. Je suis chrétien. Je n'ai jamais ôté la vie à un humain. Ce n'est pas moi qui ai tué Yves Lambelin », s'est-il défendu.

Il avoue ne pas être impliqué dans le rapt et l'assassinat d'Yves Lambelin et des trois autres personnes que sont Stéphane Di Rippel, Raoul Adeossi et Chelliah Pandian.

