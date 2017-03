Par ailleurs et à l'occasion de cette visite, plusieurs structures administratives polyvalentes, des stades de proximité, un centre de tri et recyclage de déchets à Réghaia, ont été inaugurés respectivement au niveau des communes de Rouiba, Réghaia et H'raoua.

A cette occasion, le wali Zoukh a inauguré un nouveau cimetière dans la commune de Réghaia et donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement d'un autre cimetière à Ain El Kahla ( commune de H'raoua).Alger compte actuellement 16 cimetières qui sont "désormais saturés", a-t-il dit, ajoutant que la wilaya d'Alger prévoit de consacrer 50 hectares pour la réalisation de cimetières et que "Les procédures juridiques pour désigner les entrepreneurs chargés de la réalisation de 13 autres cimetières ont été lancées".

M. Zoukh a indiqué, à l'occasion d'une visite d'inspection de projets de développement local dans la circonscription administrative de Rouiba, que dans le cadre d'un accord de coopération signé récemment entre la région de Lille (France) et la wilaya d'Alger, des locaux et des crédits bonifiés seront octroyés aux jeunes diplômés algérois porteurs d'idées innovantes en vue de leur permettre de créer des micro- entreprises.

