Afrique du Nord: Le 28e Sommet arabe ne changera pas la situation arabe actuelle dans l'immédiat

Le consensus autour de la Déclaration d'Amman " traduit le souci des dirigeants arabes de focaliser sur les priorités dans le cadre d'une action arabe commune, et vient rattraper ce qu'il nous incombait de faire par le passé, et reflète par là même un esprit positif", a soutenu le ministre jordanien.

Pour sa part, le ministre jordanien a qualifié le Sommet d'Amman de " réussi à tous égards et dont les conclusions seront traduites au titre d'une action arabe commune plus coordonnée en vue de résoudre les crises dans la région".

M.Abou el Gheit a annoncé lors du Sommet que l'Irak a "émis des réserves quant à la position arabe concernant " les ingérences iraniennes, et a déclaré que le Comité ministériel chargé du suivi du dossier de la crise avec l'Iran, " accomplit son travail et émet des recommandations adoptées par les pays arabes".

Lors d'une conférence de presse qu'il avait animée, conjointement avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Al Safadi, au terme des travaux du Sommet arabe, qui ont été sanctionnés par la " Déclaration d'Amman", M.Abou el Gheit a déclaré que la présence de 17 dirigeants arabes " affirmait leur prise de conscience quant au caractère sensible et grave de l'étape, ajoutant que " le sommet avait atteint l'objectif".

