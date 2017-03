Burkina Faso: Elections communales - Les précisions du président de la CENI

Nous sommes sereins parce que la décision est fondée sur l'intérêt général. Et nous sommes également heureux parce que la décision du conseil d'Etat deviendra jurisprudence, ce qui nous permettra, dans les années à venir et dans les révisions futures du code électoral, de l'introduire comme une disposition qui éclairera l'avenir.

Et c'est en cela que c'est aussi intéressant. Nous avons donc fait une lecture du code électoral et, n'ayant pas de dispositions particulières, nous avons pensé qu'il faut se référer à deux choses importantes. La première s'inspire de la volonté de base du législateur par rapport à l'élection des conseillers. A ce niveau-là, c'est l'article 239 qui règle la question.

Absolument, parce que cela n'est pas prévu par la loi. Et rien n'indique comment s'y prendre. On sait faire avec les partielles; on sait ce qu'il faut faire lorsque pour des raisons diverses, une élection est annulée par le conseil d'Etat ou par toute autre institution. Mais on ne sait pas faire avec les «complémentaires».

