communiqué de presse

«De plus en plus nos services reçoivent des plaintes liées à une nouvelle forme d'arnaque avec pour victime essentiellement les associations. Leur mode opératoire est le suivant: ils ciblent leurs victimes, prennent leurs adresses, identifient leurs besoins notamment lors des annonces dans les médias. Une fois ce processus établi, ils entrent en contact avec ces dernières et se présentent comme une structure étrangère qui intervient dans le cadre de leurs besoins avec un(e) représentant(e) à l'ambassade d'un pays européen. Lors des échanges, ils vous citeront un lot de matériels qui répondent exactement à vos attentes et qui vous est destiné; mais se trouvant dans un pays voisin.

Ils vous passent alors le contact d'un chauffeur qui vous aidera à enlever le matériel dans ledit pays. Lorsque vous contacterez ce prétendu chauffeur, il vous exposera un problème lié à des formalités douanières ou à une panne de son véhicule dont vous supporterez obligatoirement le coût. Une certaine somme vous sera demandée.

A partir de ce moment, vous recevrez plusieurs appels, provenant même des numéros étrangers dans un temps record vous mettant la pression de verser la somme dans un compte. Et si vous cédez, ils coupent tous leurs contacts et le forfait est établi.

Pour ne pas tomber dans leur piège, soyez prudent et restez vigilant tout en dénonçant toute situation suspecte aux numéros verts (17: Police Nationale, 16: Gendarmerie Nationale, 1010: Centre National de Veille et d'Alerte) ou en vous rendant dans le service de police le plus proche.

Division de la Communication et des Relations Publiques de la Police Nationale »