- Vendredi, au stade Demba-Diop : AS Tanda (Côte d'Ivoire)-Wa All Stars Squad (Ghana), à 15h ; Barrack Young Controllers (Liberia)-US Gorée (Sénégal), à 18h

Des événements pour les moins de 17, 20 et 23 ans et les équipes féminines sont aussi envisagés dans le cadre de ce partenariat entre l'UFOA et Fox Sports TV.

Il est aussi prévu la création d'une "liste complète" de nouveaux événements sportifs, notamment deux tournois biannuels de la zone, et des événements trimestriels pour les équipes masculines et féminines.

La chaîne Fox Sports TV s'était engagée à verser la somme de deux millions de dollars, soit un peu plus de 1,2 milliard de francs CFA par an à chacune des deux zones constituant l'ancienne UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football.

Les organisateurs annoncent que l'équipe championne du tournoi va recevoir une enveloppe de 12 millions de francs CFA, dans le cadre notamment d'un partenariat signé en décembre dernier à Dakar, entre la chaîne Fox Sports TV et les zones ouest A et B de la CAF.

Dakar — Le tournoi des clubs champions des zones A et B de l'Union de la Confédération africaine de football (CAF), prévu pour démarrer vendredi à Dakar, va mettre aux prises les équipes championnes de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Liberia et du Sénégal.

