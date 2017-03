Rappelant son engagement permanent à améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais, leurs conditions de vie et leur bien être de manière générale, le Chef de l'Etat a invité, hier, en Conseil des ministres, le Gouvernement à poursuivre et à intensifier, dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE), les réalisations d'envergure et les actions déterminées dans tous les secteurs économiques et sociaux, en vue de relever, de façon significative, le plateau infrastructurel dans les régions, d'accroître l'attractivité et la compétitivité du pays, préalables d'une croissance forte, durable et inclusive.

Dès lors, ajoute le communiqué, le Chef de l'Etat rappelle au Gouvernement, l'impératif d'assurer d'une part, un suivi dynamique de la mise en œuvre effective des projets et programmes, notamment des Grands projets présidentiels, et d'autre part le déploiement pragmatique du Plan d'urgence pour l'emploi des jeunes en partenariat avec le secteur privé, dont la place dans l'exécution de la commande publique et le développement économique doit être significativement renforcée.

Dans la même perspective, il convient de veiller à l'application consensuelle des décisions issues des concertations nationales sur l'Education et l'Enseignement supérieur, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès continu des populations à des services de santé de qualité et à un système de protection sociale efficace.