Afrique du Sud: Montpellier - Keagan Dolly se confie sur son adaptation

Je veux juste essayer de prouver ma valeur et donner une bonne image de moi. J'espère qu'un jour beaucoup plus de joueurs sud-africains viendront en Europe », a dit Keagan Dolly.

Je me suis simplement dit que je ne suis pas chez moi et que rien n'allait être facile. Quand je suis parti là-bas, je me suis dit que je devais travailler dur et oublier l'Afrique du Sud.

« Montpellier est une petite ville, une très petite ville et nous n'avons pas été très bons. Avec le changement d'entraîneur à mon arrivée, chacun a eu la chance de prouver sa valeur. Je pense que ça m'a aidé et j'ai pu m'adapter en même temps.

Ancien joueur de Mamelodi Sundowns, Keagan Dolly a quitté le club sud-africain pour la Ligue 1 l'hiver dernier. Le milieu de terrain des Bafana Bafana s'est engagé en faveur de Montpellier et s'adapte plutôt bien dans ce club. C'est ce qu'il a confié à Kick Off, un magazine de son pays alors qu'il était en sélection lors de la journée Fifa.

