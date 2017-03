Congo-Kinshasa: Rebecca Kavugho de la LUCHA lauréate du prix du courage féminin 2017

Elle a fait savoir que ce prix n'était pas une reconnaissance de « la modeste contribution des femmes et des filles de la LUCHA » mais plutôt un rappel que «nous ne devons pas abandonner le combat, et que la victoire est à portée de main ».

«C'est avec humilité que je reçois ce prix. Je le dédie à toutes les femmes congolaises qui font preuve, chaque jour, d'un courage extraordinaire pour survivre et faire survivre leurs familles, souvent dans des situations sécuritaires et économiques extrêmes», a souligné, pour sa part, Rebecca Kavugho en recevant son prix des mains de la première dame des Etats-Unis Melania Trump.

Lors de sa libération en 2016, elle est apparue comme une voix exigeante pour la réforme démocratique et le changement social. Rebecca est honorée pour son leadership visionnaire, son engagement à introduire un changement positif à travers la non-violence, et pour se lever pour améliorer la vie des défavorisés dans son pays », a-t-il déclaré.

« Rebecca a joué un rôle clé dans une série de manifestations pacifiques et non violentes demandant au gouvernement congolais de tenir des élections crédibles en 2016, comme l'exige la constitution congolaise.

Ce prix du département d'État américain « reconnaît chaque année des femmes du monde entier qui ont fait preuve de leadership et d'un courage exceptionnel dans la promotion de la paix, de la justice, des droits de l'homme, de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes, souvent au coût de grands risques personnels ».

