Le Forum des présidents de clubs de basketball de Côte d'Ivoire (FPCBCI) est prêt à s'engager dans une sortie de crise avec la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB). Un retour à la normale dans lequel le FPCB-CI espère une «collaboration franche» du Comité directeur de la fédération et surtout de son président.

Malgré les multiples dysfonctionnements graves relevés qui ont amené au boycott du championnat par les six clubs les plus significatifs du pays (ABC, Africa, CSA, FBA, JCA, IVESTP), le Forum des présidents veut donner une chance à la balle au panier de rebondir.

Cette disposition affichée à aller à l'apaisement doit se faire dans l'intérêt de tous, ont déclaré les clubs, dans une correspondance adressée à la fédé- ration avec ampliations au CNO-CIV, au ministère des Sports et des Loisirs, aux présidents de clubs et aux anciens présidents de la FIBB, dont nous avons reçu copie.

«Par ailleurs, nous sommes au regret de constater qu'entre le 22 février 2017 et le 6 mars 2017, deux journées du championnat se sont déroulées sans six clubs (ABC, Africa, CSA, FBA, JCA, IVESTP) et que ceux-ci se sont vu signifier des forfaits qui pourraient les pénaliser pour la suite du championnat.

Ainsi, au regard de tout ce qui précède, nous souhaiterions bien connaitre les dispositions que le Comité directeur que vous présidez, pourrait prendre pour trouver des solutions à nos préoccupations pertinentes soulevées afin de permettre à ces six clubs d'entamer le championnat national correctement organisé avec séré- nité», lit-on dans le courrier.

Nonobstant la non résolution ou en partie des préoccupations soulevées par les clubs (les conditions d'organisation du championnat arrêtées par la FIBB, la nouvelle dénomination du championnat, la formule du championnat, le site des compétitions, la police d'assurance, le principe de la montée des clubs d'une division à la division supérieure, le calendrier du championnat et le nombre de clubs engagés pour la saison 2016-2017). «Notre décision est motivée par un seul objectif, l'intérêt sportif.

C'est pour cela que le Forum demande au président de la fédération de faire reprendre les compétitions sans un quelconque préjudice aux clubs», a confié un membre de cette structure regroupant les responsables de clubs. En clair, les six clubs souhaitent l'annulation des forfaits après avoir brillé par leur absence remarquée lors des première et deuxième journées du championnat.

Une situation désobligeante qui a obligé la fédération à organiser une rencontre, le lundi 6 mars dernier au cours de laquelle certains points ont trouvé plus ou moins satisfaction.

C'est le cas de la police d'assurance pour laquelle la FIBB s'est engagée à couvrir les sinistres qui interviendront pendant les matchs réguliers du championnat en attendant la signature d'une convention avec un assureur. Sur la question, le Forum a demandé à la FIBB d'adresser un courrier aux clubs pour la prise en charge des sinistres.

Sur la formule du championnat, le nombre de clubs engagés pour la saison, le calendrier du championnat, le nom et l'effectif des clubs qui sortent du championnat, le principe de la montée des clubs d'une division à la division supérieure (GSMP et MBBC), les clubs regroupés au sein du Forum sont restés sur leur faim même si le comité directeur a promis corriger les manquements.

La question du «Conflit d'intérêt» axé essentiellement sur la paternité de plusieurs clubs conférée au 1er vice-président, le Colonel Dem Aly Justin, la FIBB a suggéré qu'une proposition de texte soit faite par les clubs à l'effet de discussions au cours de l'Assemblée générale extraordinaire (AGE) qui procédera au toilettage des textes. La question de la légalité du Forum soulignée par le président de la FIBB a été vue comme une offense.

Toutefois, le FPCB-CI a décidé de jouer la carte de l'apaisement. Et espère un assouplissement de la part des dirigeants fédéraux. Surtout que dans ce bras de fer, personne ne sortira victorieux.

Si Mathieu Agui-Miezan et le comité directeur n'ont aucun mérite à exclure les six clubs du championnat, lesdits clubs n'ont aucun intérêt à continuer à boycotter le championnat. Surtout après tant de sacrifice humain et financier. Le basketball ivoirien doit rebondir et avec l'ensemble de ses acteurs.