Gabon: Education - La contestation des élèves du Lycée d'Oloumi

"Pendant les grèves, nous nous avons continué de faire cours, donc on ne comprend pas ce qu'on pourrait reprocher à notre proviseur" s'exprime un élève du lycée. Selon le témoignage d'une élève sur les lieux : "A peine commencer le regroupement pour la marche, le responsable de l'établissement s'y est opposé en demandant aux apprenants révoltés de rester dans l'enceinte de l'établissement. Mais le vacarme se faisant, les agents de force de l'ordre basés au commissariat de police du 5eme arrondissement, à quelques encablures delà, ont fait irruption au niveau de la scène, pour empêcher la manifestation de se poursuivre plus loin". Les élèves ayant mal perçu la prompte arrivée des policiers qui, étaient pourtant résolus à écouter leur proviseur, selon les dires d'un des élèves, ont commencé à lancer des projectiles de pierre vers les forces de l'ordre en présence, ce qui a aboutit à des affrontements.

