Afrique: Emergence du continent - Le PNUD salue les progrès en Côte d'Ivoire

La volonté et la nécessité pour les pays africains de faire face aux profondes mutations qu'ils connaissent depuis des années, sont plus que jamais affirmées. Ces mutations concernent la forte démographie, la rapide urbanisation, la montée de la classe moyenne et les défis écologiques. Ces pays se sont dotés de plans d'émergence afin de tirer profit de ces changements.

La première Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique (CIEA) qui s'est déroulée en 2015 avait ainsi reconnu les potentialités de l'émergence à l'échelle du continent et fait état de quelques progrès déjà réalisés dans ce domaine.

Deux ans après, la deuxième édition fait le point sur ce qui a été réalisé sur les plans de l'émergence en Afrique et partage les expériences qui y sont liées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le mardi dernier, l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, Helen Clark, a salué quelques progrès observés sur le continent et particulièrement en Côte d'Ivoire. Selon Helen Clark, l'émergence est à l'origine de la transformation des perspectives.

Elle en veut pour preuve la progression d'environ 8 % du PIB ivoirien en 2016, « un taux nettement supérieur à la moyenne continentale de l'Afrique subsaharienne établie à 2 % », ainsi que la hausse de l'indice de développement humain de 1,4 % par an depuis 2010, soit un résultat de 38 % supérieur à celui de la moyenne régionale.

En outre, la patronne du PNUD a noté des « avancées constantes » en matière de santé et d'éducation. Helen Clark n'a pas manqué de relever que la transparence, l'obligation de rendre compte et l'efficacité des services publics constatés, en quelques années, améliorent également la prestation des services sociaux et contribuent au développement humain.

« L'indice Moh Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) suggère que ce pays est, à l'échelle du continent, celui qui a marqué le plus de progrès en faveur de la sécurité de ses citoyens et du respect de l'Etat de droit », a-t-elle salué.

Par ailleurs, l'Administrateur du PNUD s'est félicité du nouveau Plan national de développement pour 2016-2020 qui met l'accent sur la transformation économique structurelle par le biais de l'industrialisation, du développement des infrastructures et de la croissance inclusive.

C'est pourquoi, elle a félicité le Gouvernement pour ces progrès et réaffirmé l'engagement du PNUD à toujours accompagner la Côte d'Ivoire dans son plan de développement national.

« Nous œuvrons à présent de concert avec le Gouvernement afin de mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation pour surveiller la mise en œuvre du plan, et pour établir également un dialogue national sur les politiques publiques inclusives et les processus budgétaires efficaces », a-t-elle annoncé.

Outre la Côte d'ivoire, Helen Clark a reconnu des améliorations significatives dans les TIC au Mali, au Ghana et au Nigé- ria, les systèmes de transport au Kenya et à Maurice, et l'approvisionnement en eau et en assainissement en Gambie, au Sénégal, à Madagascar et en Tanzanie.

De même que la transformation rapide des économies impliquant le glissement des emplois de l'agriculture traditionnelle vers l'agriculture modernisée et les secteurs non agricoles.

« Des pays comme l'Éthiopie, le Ghana et le Rwanda se diversifient à un rythme accéléré, tandis que la productivité et la valeur ajoutée à l'agriculture progressent au Burkina Faso, en Éthiopie, au Mali, au Mozambique, au Nigéria et au Rwanda », a-t-elle fait savoir.