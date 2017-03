Afrique: Emergence du continent - Alassane Ouattara insiste sur les défis à relever

Pour le président guinéen, Alpha Condé, l'Afrique a besoin d'être plus « innovante et compétitive » pour parvenir à l'émergence. « L'Afrique doit faire confiance à ses ressources humaines et aux hommes d'affaires africains », a-t-il déclaré.

Ensuite, le président ivoirien a interpellé sur les lourdeurs administratives, le manque de coordination ou encore les cloisonnements institutionnels, l'insuffisance de capacité et le manque de motivation. La nécessité d'un système éducatif de qualité et l'adhésion des populations aux plans d'émergence sont les derniers points qu'Alassane Ouattara a relevés pour parvenir à l'émergence.

Le deuxième point, a-t-il fait savoir, porte sur la nécessité pour les Etats d'afficher une volonté politique claire et surtout de la maintenir au regard de l'ampleur des réformes structurelles à mener. « Les processus d'émergence ont peu de chance de réussir s'ils ne sont pas impulsés au plus haut niveau de l'Etat.

Hôte du jour, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a interpellé les Etats sur un certain nombre de points. Le premier sera de relever le défi de la qualité et la pertinence du Plan d'émergence.

La 2ème édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique (CIEA) s'est ouverte ce mardi à Abidjan en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles les chefs d'Etat du Libé- ria, Ellen Sirleaf, du Sénégal, Macky Sall, de la Guinée Alpha Condé, et en pré- sence de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Helen Clark, et Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.