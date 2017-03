« Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable de crime contre l'humanité et crime de guerre qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté, si elle n'est retenue pour d'autres causes.

Les parties ont 60 jours pour introduire un pourvoi contre cette décision », a dit hier au palais de justice d'Abidjan Plateau d'une voix tonique et ferme, le juge Kouadjo Boiqui, président de la Cour d'assises. Celle qui purge déjà une peine d'emprisonnement de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'Etat prononcée en 2015 a donc été acquittée hier après un peu plus de six heures de délibéré des jurés.

Mais avant, le procureur général Aly Yéo avait requis la peine d'emprisonnement à vie à l'encontre de Simone Gbagbo. « Messieurs les jurés, il vous est demandé par l'acte que vous allez poser d'aider la Côte d'Ivoire à tourner une page de son histoire, de sa propre histoire et de lui donner les moyens d'aller à la réconciliation nécessaire », avait clamé le procureur, dès l'ouverture de son réquisitoire qui a duré une demi-heure.

Pour lui, l'humus de la réconciliation c'est la justice. « Soyez au rendez-vous de l'histoire » en invitant la cour à déclarer Simone Gbagbo coupable de crime contre l'humanité et de crime de guerre et à la condamner à l'emprisonnement à vie.

Pour Aly Yéo, Simone Gbagbo était le véritable chef suprême de la Côte d'Ivoire. « Elle a commencé à s'imposer depuis l'accession de son époux, Laurent Gbagbo, au pouvoir en 2000, comme le véritable chef suprême de l'armée, de la police et de la gendarmerie.

L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été le chef d'une cellule de crise, véritable organe décisionnel sur le plan sécuritaire » a démontré le parquet général, déposant des documents saisis chez le couple présidentiel, lors de leur arrestation le 11 septembre 2011.

Jugée depuis le 31 mai 2016 pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime de son époux, Simone Gbagbo a donc été acquittée. Il faut par ailleurs souligner que la cour a rendu sa décision en l'absence des avocats commis d'office par l'Etat de Côte d'Ivoire.