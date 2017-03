Angola: Analyse et renforcement des relations bilatérales avec le Japon

L'Institut des Sciences Policières Criminelles et Criminelles (ISCPC) a formé, pendant cinq ans, 165… Plus »

Les relations diplomatiques Angola-Japon avaient été établies en septembre 1976, et les visites de haut niveau ont débuté à la fin des années 80 dont la plus notable est celle effectuée par le Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos en 2001.

L'Angola importe du pays du soleil levant les voitures, les machines et les produits de l'acier, alors que les importations du Japon à partir de l'Angola sont dominées par l'or noir et d'autres matières premières.

Luanda — Le renforcement des relations entre l'Angola et le Japon ont centralisé jeudi, à Luanda, la rencontre entre le ministre de la Défense Nationale, João Gonçalves Lourenço et l'ambassadeur nippon Hironori Sawada.

