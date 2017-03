Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Lors de la rencontre tenue lundi au ministère des Enseignements secondaires Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a annoncé la tenue d'une réunion tripartite entre le Collectif des enseignants indignés avec les trois ministères que sont : le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministère des Enseignements secondaires. Selon le ministre des Enseignements secondaires c'est au cours de cette rencontre tripartite dont la date n'a pas été annoncée que les solutions aux problèmes des enseignants seront trouvées.

Ces enseignants des lycées d'enseignements général et technique revendiquent pour la majorité plus de 25 mois d'arriérés de salaires. Ils exigent aussi le paiement de leur prime de non logement.

Contrairement à lundi, ils ne sont pas venus pour manifester leur mécontentement dans la rue. Mais la colère était bien visible sur certains visages comme chez Hilaire Ngansop, l'un des grévistes qui témoigne : « Je n'arrive plus à nourrir mes deux enfants à cause de cette situation qui dure depuis trois années.

