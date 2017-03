Comme l'année dernière, le maire Jules Hilaire Focka Focka et le conseil municipal de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er accordent tout le soutien à cet événement juvénile qui allie divertissement et éducation. Le coup d'envoi de la saison 2017 vient d'être donné à Bafoussam

"Comportements à risque des jeunes en milieu scolaire". C'est sous ce thème qu'est placée l'édition III du programme Dances floors dont le quick off a été officiellement donné le weekend dernier dans la capitale régionale de l'ouest, Bafoussam.

Une ouverture de saison tambours battant, par une compétition qui aura permis aux élèves présents de jauger leurs connaissances dans divers domaines, en ces moments où les examens officiels de fin d'année sont au centre des préoccupations au sein de la communauté éducative.

Pour cette troisième édition comme ce fut déjà le cas l'année dernière à la faveur de la deuxième édition, la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er a réitéré sa disponibilité inconditionnelle à soutenir jusqu'au bout ce projet qui favorise l'épanouissement de la jeunesse par l'éducation.

Au cours de la conférence de presse du lancement de cette saison, Joséphine Fokam, 2e adjointe au maire de ladite municipalité s'est voulue rassurante quant à cette collaboration ou mieux ce soutien qui rentre en droite ligne des prérogatives de la mairie qui se doit d'œuvrer pour le bien être des citoyens.

"A condition que les clauses soient respectées", précise madame le maire concernant l'encadrement responsable des jeunes.

A côté de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er qui parraine ce projet, l'on note également l'appui du délégué départemental des enseignements secondaires de la Mifi qui, en donnant tout son accord d'infiltrer tous les établissements scolaires de sa circonscription de commandement, n'a pas manqué de réitérer son entière disponibilité de veiller à la réussite du programme dances floors qui cadre avec les activités préconisées par le ministère des enseignements secondaires.

Le thème de cette édition à lui seul dit tout de l'idéologie préconisée par les porteurs du projet. Il s'agit pour l'essentiel de conscientiser la jeunesse, dans un contexte déplorable des dépravations des mœurs.

Il y'a quelques semaines seulement, Bafoussam était au centre d'un fait de société qui aura défrayé la chronique, alimentant bien des débats sur le triangle national. Une dizaine d'élèves se faisaient exclure d'un lycée de la place, pour consommation des stupéfiants, activités sexuelles, entre autres.

"Nous avons constaté que les jeunes après avoir passé 5 à 6 jours d'intenses activités intellectuelles, les dimanches ils sont oisifs et se livrent à des activités dangereuses telles que: jeux de cartes, alcools, consommation des tabacs, sexualité et autres", explique Talom Soupgui Janie Elionor, promoteur du projet, justifiant ainsi la raison d'être de cette plateforme. Il va plus loin dans sa logique et rassure: "le projet permettra d'accroitre l'esprit du civisme et de citoyenneté au sein de la jeunesse à travers une forte sensibilisation par rapport aux différents maux qui minent la jeunesse et la société" Le programme dances floors en tant que compétition interscolaire, vise tout compte fait, la création d'un cadre de rencontre hebdomadaire, afin de permettre aux jeunes de s'exprimer, de valoriser leurs talents sur le plan intellectuel, artistique et communicationnel, valoriser le savoir faire et le savoir être des jeunes pour un développement global sur les plans socioculturel, psychologique et morale.

Aussi et surtout le développement du sens de responsabilité, l'esprit d'équipe, de compétitivité, le contrat moral, la maitrise des émotions, la promotion de la personnalité intrinsèque de l'individu dans sa généralité, la détection des talents et les encadrer...

Plus de 25 établissements du département de la Mifi sont attendus à ce rendez-vous qui devra s'étendre du 12 mars au 19 mai 2017 courant. Les activités qui devront meubler les rencontres de dances floors sont: jeux éducatifs (matchs des incollables, jeux du bilinguisme, débats intellectuels), art plastique, table ronde, danse traditionnelle, élection miss et master, danse de salon moderne, danse urbaine, karaoké, scène et/ou théâtre. Le programme Dances floors est une idée originale de l'association fusion des sports et de la cohésion sociale dont le siège est à Bafoussam