Cameroun: Plus de 26 000 cas de tuberculose traités en 2016

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Sur le plan épidémiologique, des grands progrès sont observés. « En 1996, seulement 3049 cas de tuberculose ont été dépistés et mis sous traitement. Tandis qu'en 2016, les autorités sanitaires ont pu traiter plus de 26 000 patients », a confié le Minsanté.

Au cours de la cérémonie, le Minsanté a expliqué que dans le souci majeur de vulgarisation et de renforcement de la visibilité des interventions des autorités sanitaires, des dépistages et des causeries éducatives sur la tuberculose sont organisés dans les prisons de Yaoundé et ses environs depuis le 23 mars dernier et se poursuivront jusqu'à ce 30 mars.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.