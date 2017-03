Cameroun: Cinq projets de loi reçus au Sénat

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Il s'agit d'une convention qui vient réglementer l'imposition des revenus actifs (revenus mobiliers, bénéfices des entreprises, trafic international... ), des revenus passifs en consacrant le principe du partage de l'imposition entre l'Etat de la source et l'Etat de la résidence du bénéficiaire, et des autres revenus des contribuables des deux pays.

Le 4e projet de loi jugé recevable est celui qui vise à autoriser le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée le 19 février 2015 à Yaoundé.

S'agissant du 3e texte, c'est le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé le 24 décembre 2013 à Yaoundé.

