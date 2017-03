Quant au Professeur Aïdara Daouda, président de l'Ascad, il a dit les enjeux de ce séminaire qui permettra aux autorités, aux participants et au public d'avoir une connaissance accrue de la relation entre la bonne gouvernance et le développement.

Poursuivant, Jeannot Ahoussou, dans son message lu in extenso par son envoyé, a clairement asséné que la Côte d'Ivoire qui marche vers l'émergence à l'horizon 2020 ne saurait se soustraire à la bonne gouvernance, quand on sait que « la mauvaise gouvernance conduit à la déliquescence de l'Etat ».

Ce sont entre autres objectifs que veut atteindre le séminaire qu'organise l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) les 28 et 29 mars à l'espace Crrae-Uemoa, au Plateau.

