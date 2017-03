Cameroun: « Hi-Tech » - La vitrine des TIC

La chronique diffusée dans l'émission Bonjour sur la CRTV propose aux Camerounais des innovations en matière de nouvelles technologies.

Quel est le lien entre la tablette solaire Kamaleon et l'application Njorku de recherche de l'emploi en ligne, ou entre Gifted Mom du Camerounais Alain Nteff et l'espace d'échanges entre producteurs et acheteurs web caco infos. C'est qu'ils ont tous déjà été présentés dans la chronique Hi-Tech, de l'émission Bonjour sur la CRTV.

L'élément traite des nouveautés en matière d'innovations liées aux Technologies de l'information et de la communication (TIC). Diffusée de lundi à vendredi, autour de 7h, la chronique dure cinq minutes. Elle est présentée en français et en anglais respectivement par Dieudonné Zra et Elvis Teke, souvent suppléés par d'autres membres de la rédaction Internet.

Selon Elvis Bimba, rédacteur en chef délégué en charge de l'Internet à la CRTV, le principe est simple : le chroniqueur arrive sur le plateau après avoir enregistré une vidéo avec le promoteur de l'innovation ou sur le sujet. Il ne reste plus, dès lors, qu'à fournir des explications aux téléspectateurs, images à l'appui.

Le concept novateur est né à la faveur du lancement de la nouvelle grille de programmes de la CRTV il y a quelques mois. De l'avis du présentateur principal, Dieudonné Zra, cette chronique vient « combler un besoin du public sur un sujet peu exploré » et permettre à la chaîne de télévision de « s'arrimer à l'économie numérique ».

Et le feedback est plutôt positif, selon Dieudonné Zra. D'ailleurs, la frénésie suscitée sur les comptes de Facebook et Twitter des présentateurs où les vidéos de la chronique sont souvent postées, le démontre assez.

Outre les réseaux sociaux, un prolongement de la chronique s'observe dans le site Internet de la CRTV, où il est généralement repris, adapté et diffusé sous forme de textes dans la rubrique Sciences et technologies.

On y retrouve alors des articles très actuels, utiles et même futuristes. C'est le cas des sujets comme top 6 des smartphones les plus attendus en 2017, l'application LipNet de convertion de la voix humaine en textes, le Cloud, la plateforme web de comparaison des prix des produits liludo.com ou la plateforme web « Clopes » qui permet aux entrepreneurs camerounais de postuler pour les marchés publics en ligne via le site web du ministère de Marchés Publics.