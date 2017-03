Cameroun: Un guichet unique à Garoua pour les affaires foncières

Les acteurs intervenants dans ce secteur ont été édifiés sur le sujet la semaine dernière.

Depuis 2008, 22 dossiers de demandes de titre foncier sont bloqués au niveau des services régionaux des domaines, du cadastre et des affaires foncières.

Ce manque de célérité dans le traitement des dossiers a amené le gouverneur de la région du Nord, à instruire le délégué régional du Mindcaf de faire aboutir ces dossiers sans délai. Le délégué régional Joël Djonfanbe a rassuré lors du forum d'affaires tenu la semaine dernière, que ces dossiers ont été transmis à qui de droit.

Un forum qui réunissait non seulement les responsables des points focaux du guichet unique des transactions foncières de la ville de Garoua, mais également les opérateurs économiques et les représentants des professions libérales, à l'instar des notaires, huissiers de justice et avocats.

Durant toute la journée, l'inspecteur général du Mindcaf, Jean-Marie Bendegue a expliqué aux participants le mécanisme de l'assainissement du climat des affaires pour la facilitation des transactions foncières.

C'était également l'occasion pour les uns et les autres de prendre connaissance du guide de l'usager de l'opérateur économique et du manuel pour l'accomplissement des procédures foncières, domaniales et cadastrales.

Les hommes et femmes de loi présents n'ont pas manqué de soulever les difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement dans la gestion de leurs dossiers. Me Denise Defo, notaire à Garoua, a parlé des lenteurs administratives dans le traitement de certains dossiers pourtant sensibles.