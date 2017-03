Cameroun: Mutations - Xavier Messè s'en va

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

J'étais tenté, compte tenu des propositions qui m'ont été faites. Mais je me suis dit qu'à mon âge, je préfère rester au pays. Je suis en train d'étudier ces multiples offres faites à Douala et Yaoundé » fait-il savoir.

« Je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit qu'à une période ou une date, je ne serai plus à Mutations. Parce que j'estimais avoir tout donné.

« J'ai envoyé ma lettre de démission depuis le 16 mars au PCA en lui disant que je voudrais partir le 31 mars. Entre-temps, j'ai voulu qu'il me trouve un remplaçant avec qui je dois travailler et lui passer les dossiers délicats.

