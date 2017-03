Cameroun: Le sport de « A à Z »

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Le chef d'orchestre de la ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) en tant que secrétaire général est ainsi à l'honneur. On y retrouve toutes les informations sur sa carrière et tout ce qui gravite autour.

La nouvelle saison sportive de l'Union de Douala dans le cadre de la pré-saison ligue 1 et les préparations d'Avion Fc du Nkam, Bang Bullet FC de Nkambe et FC Yaoundé II ayant obtenu leur ticket dans le cadre de la pré-saison ligue 2 ne sont pas en reste dans cette même rubrique.

« C'est une pluridisciplinarité des sujets d'où le slogan « tout le sport », explique Bertille Missi Bikoun, directeur de la publication. Pour son premier numéro, AZ Sports a consacré tout un dossier à l'entraîneur des Lions indomptables, Hugo Broos. Dans la rubrique dédiée à l'actualité, on retrouve les innovations du calendrier 2016-2017 de l'athlétisme, du karaté et du judo.

