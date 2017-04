Centrafrique: La protection des civils et l'accès humanitaire mis à mal par le regain de violence

Les Casques bleus une nouvelle fois visés en Centrafrique. Cela s'est passé vendredi mais on ne l'a appris… Plus »

« Cette situation fait courir à la Centrafrique le risque de devenir une crise chronique ignorée et négligée du reste du monde à un moment où la communauté humanitaire et le gouvernement ont décidé de mutualiser les efforts pour mobiliser les fonds qui permettront de continuer à sauver des vies », a-t-il encore dit.

« Dans ce contexte, les nouvelles violences et exactions contre les civils nous inquiètent au plus haut point car elles mettent en péril des acquis obtenus au prix fort pour venir en aide à ceux dont la vulnérabilité a été autant exacerbée. Cette situation critique intervient alors que les moyens de protection atteignent leur limite ».

« La communauté humanitaire répond encore aux besoins urgents et critiques qui ont été provoqués par les crises de septembre et novembre 2016 à Kaga Bandoro et Bria notamment. Une architecture de réponse a pu être mise en place alors qu'aucun financement n'était prévu à cet effet », a dit M. Yao.

