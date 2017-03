Cote d'Ivoire: Procès/Mme Gbagbo - Le retrait de la FIDH, la LIDHO a "entaché la sérénité du procès"

communiqué de presse

« Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes », a indiqué, le 28 mars 2017, le juge Boiqui Kouadjo, président de la Cour d'Assises. Ci-dessous le communiqué de la CNDHCI.

DÉCLARATION DE LA CNDHCI RELATIVE L'ACQUITTEMENT DE SIMONE GBAGBO

Le 28 mars 2017, la Cour d'Assises d'Abidjan, en rendant sa décision dans l'affaire Ministère Public contre Madame Simone EHIVET GBAGBO, l'a acquittée des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité retenues contre elle dans le cadre des enquêtes ouvertes suite à la crise post-électorale.

Ce procès, ouvert le 31 mai dernier, était attendu tant par les victimes que par la communauté nationale qu'internationale. Il était une occasion de comprendre pourquoi et comment ces violations graves et massives des droits de l'Homme ont pu se commettre, qui en sont les auteurs et les commanditaires et surtout que justice soit rendue.

Il a été caractérisé par les incidents et les renvois. Nous en voulons pour preuve entre autre :

- Le retrait de la LIDHO, du MIDH et de la FIDH de la procédure au motif que l'instruction avait été mal menée ;

- Les incidents liés aux menaces de mort proférées par un témoin contre l'accusée à la barre de la Cour d'Assises ;

- Les incidents liés à la citation à comparaitre de certains témoins de la défense ;

- Le retrait puis le retour des avocats de la défense suite à la médiation du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;

- Le retrait définitif des avocats de la défense et la désignation d'avocats d'office par le bâtonnier ;

- Le refus de l'accusée de comparaitre et le retrait définitif des avocats désignés d'office.

Tous ces éléments ont été de nature à entacher la sérénité du procès.

La CNDHCI constate, à l'issue de ce procès que des questions essentielles relatives à l'identité des commanditaires, des auteurs, coauteurs et complices de ces violations graves et massives des droits de l'Homme demeurent sans réponse.

En conséquence, la CNDHCI :

- Salue la tenue de ce procès ;

- Prend acte de la décision d'acquittement de Madame Simone EHIVET GBAGBO;

- Invite le Gouvernement à accélérer les enquêtes en vue de retrouver les commanditaires, les auteurs, coauteurs et complices des violations graves et massives des droits de l'Homme consécutives à la crise post-électorale ;

- Appelle les victimes à faire preuve de patience en attendant l'aboutissement des autres procédures.

Demande à tous les acteurs judiciaires ainsi qu'aux populations de faire preuve retenue dans le cadre de ces affaires afin de créer un climat de sérénité propice à de telles procédures.