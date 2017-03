Afrique: David Beasley est le nouveau Directeur exécutif du PAM

communiqué de presse

New York/Rome — Le Secrétaire général de l'ONU et le Directeur général de la FAO annoncent sa nomination

M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, et M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, ont annoncé aujourd'hui la nomination de M. David Beasley, ressortissant américain, à la tête du Programme alimentaire mondial (PAM), au rang de Secrétaire général adjoint. Il succèdera à Mme Ertharin Cousin, également ressortissante américaine. Le Conseil d'administration du PAM a approuvé sa nomination.

Le Secrétaire général et le Directeur général ont exprimé leur profonde appréciation pour le travail accompli par Mme Cousin au cours de ses cinq années au PAM.

Elle a dirigé l'Organisation alors que le monde faisait face à de multiples crises humanitaires, exploitant au mieux les partenariats et les outils innovants en vue d'atteindre ceux qui en avaient le plus besoin. M. Guterres et M. Graziano da Silva lui souhaitent bonne chance dans ses futurs projets.

David Beasley apportera à ce poste sa précieuse expérience diplomatique, acquise auprès des membres du gouvernement du monde entier et d'importants hommes d'affaires, et a déjà fait preuve d'excellentes aptitudes en matière de mobilisation des ressources.

A 21 ans, il devient le plus jeune élu de l'histoire à intégrer la Chambre des représentants de Caroline du Sud (1979-1992) pour finalement atteindre le poste de Gouverneur de Caroline du Sud, fonction qu'il remplira de 1995 à 1999.

Au cours de son mandat, il a conduit des délégations composées d'experts en développement économique, des missions commerciales dans plusieurs pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique et a réussi à tripler le montant des investissements étrangers, tout en créant des emplois. En 2003, la Fondation de la bibliothèque John F. Kennedy lui a décerné le Prix "Profile in courage".

Membre titulaire de l'Institut des études politiques auprès de la Kennedy School of Government de l'Université d'Harvard depuis 1999 et partenaire du cabinet d'avocats Beasley, Ervin and Warr, il a exercé en tant que Conseiller principal auprès de compagnies telles que Merrill Lynch ou encore General Motors.

Après avoir quitté son poste, il a voyagé dans plus de 75 pays et régions déchirées par la guerre, telles que le Kosovo, le Darfour, le Sri Lanka, le Guatemala, le Soudan du Sud et le Moyen-Orient, menant des missions de consolidation de la paix et des actions en faveur du développement aux côtés des dirigeants étrangers.

Il est également impliqué dans de nombreux projets civiques, caritatifs et actions humanitaires en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et au Moyen-Orient.

Né en 1957, M. Beasley a étudié à l'Université de Clemson, est docteur en droit "Juris Doctor" de l'Université de Caroline du Sud et est titulaire d'un diplôme en droit obtenu à la Faculté de Droit de l'Université de Caroline du Sud.