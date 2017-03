Selon le doyen de l'Ufr Seg, Pr Ballo Zié, elle vise à faire connaître les résultats des études de ces deux chercheurs japonais. Permettant d'éclairer les décideurs et la communauté universitaire sur des opportunités de recherche et les orientations pour un véritable décollage industriel de la Côte d'Ivoire.

Signalons que cette conférence a été initiée par la Cellule d'analyse de politiques économiques (Capec) du Centre ivoirien de recherche économique et sociale (Cires) en partenariat avec l'Ufr des Sciences économiques et de gestion (Seg) de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Il a souligné que la grappe industrielle qui est une concentration géographique d'entreprises produisant des produits similaires dans une zone donnée est utile pour tout développement. « Elle favorise la spécialisation et la division du travail, ainsi que des retombés d'information, etc. », a-t-il soutenu.

« Rôle de l'innovation dans le développement des grappes industrielles » et « Rôle des associations dans la promotion de l'innovation ». Tels sont les thèmes de la conférence académique animée le 29 mars, à Abidjan-Cocody, par les Pr Keijiro Otsuka et Tomoko Hashino de l'Université de Kobé, au Japon.

