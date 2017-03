Algérie: Législatives du 4 mai - L'ARAV n'a pas été sollicitée pour donner son avis sur le contenu de la charte et de la circulaire adressées aux médias (Benhamadi)

Le ministère de la Communication avait adressé, il y a deux jours, une circulaire aux responsables des médias audiovisuels autorisés à assurer la couverture médiatique des prochaines élections législatives, leur rappelant la nécessité de veiller au strict respect des dispositions édictées par la législation et la réglementation en vigueur et des principes relevant des règles de déontologie, et une charte contenant 10 engagements relatifs au "suivi d'une ligne éditoriale équitable, impartiale et objective et au sens aigu des responsabilités".

Alger — Le président de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benhamadi a affirmé jeudi que son instance n'avait pas été sollicitée pour donner son avis sur le contenu de la charte et de la circulaire régissant la couverture médiatique des prochaines législatives, précisant que "le ministère de la Communication est libre dans ses décisions et assume ses responsabilités".

