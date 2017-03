Afrique: Mali - Les participants à la conférence d'entente déterminés à parvenir à une charte pour la paix

La conférence d'entente nationale est inscrite au chapitre de l'Accord de paix et la réconciliation au Mali. Cet accord a été conclu après plusieurs rounds de négociations à Alger, avant sa signature en mai-juin 2015 par le gouvernement malien, les groupes politico-militaires du nord et la médiation internationale conduite par l'Algérie.

Quant aux consultations catégorielles, elles ont concerné différents acteurs collectifs ou individuels: signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation, les structures étatiques, anciens Premiers ministres, organisations de la société civile, dont notamment les femmes et les jeunes, institutions confessionnelles, groupements de parties politiques, centrales syndicales, représentants de la diaspora, des notables traditionnels et/ou religieux.

On y notait aussi la présence de tous les anciens Premiers ministres maliens, les gouvernements de région, les chefs de missions diplomatiques et organisations internationales, les organisation de la société civile (OSC), les chefs traditionnels et religieux.

La conférence, présentée comme "jalon essentiel pour la réconciliation au Mali", a été marquée par la présence du Premier ministre malien et son staff ministériel, les présidents des Institutions du Mali, les députés à l'Assemblée nationale, les responsables de la mission onusienne dont le chef de la Minusma, les représentants des groupes signataires de l'accord de paix, dont la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), le chef de file de la Médiation internationale et président du Comité de suivi de l'accord.

Pour y arriver, le président malien, Ibrahim Boubaca Keita tout comme le président de la commission préparatoire, ont invité chacun et chacune à" transcender les peurs, les méfiances et les ressentiments, si légitimes soient-ils, pour adopter un esprit d'ouverture". "Cette conférence nationale est un train qui démarre. ceux qui ne l'auront pas pris peuvent toujours le rattraper à une autre gare", avait déclaré le président malien à l'ouverture de la conférence.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.