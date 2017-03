Congo-Kinshasa: L'Orchestre symphonique de Kinshasa, l'invité d'honneur à Monte-Carlo

► Ce samedi 1er avril, l'Orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa (OSK) jouera la 8e symphonie de Beethoven et la 3e de son chef et fondateur aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo se tient jusqu'au 8 avril.

Fondé par un ancien pilote d'avion, il y a 20 ans, et constitué de chauffeurs de camions, de coiffeurs et d'infirmières, l'ensemble compte aujourd'hui quelques 200 musiciens et choristes, preuve que la passion peut dépasser les obstacles... et les frontières.

Une symphonie congolaise et une autre de Beethoven interprétées par deux orchestres : le Philharmonique de Monte-Carlo et le Symphonique de Kinshasa, dont les membres sont liés - bien au-delà d'une soirée, affirme le directeur du festival Marc Monnet consterné par la précarité du pays.

