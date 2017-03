Algérie: AADL - Plusieurs opérations de distribution de logements à partir de la semaine prochaine

Questionné sur l'apport des entreprises algériennes dans la réalisation des logements AADL, il a souligné que 55% des projets avaient été réalisés par des entreprises de droit algérien et que des conditions rigoureuses sur la qualité de la construction et les délais de livraison sont imposées.

En outre, il sera procédé durant le mois de juin à l'exécution de la plus grande opération de distribution qui touchera 25.000 bénéficiaires dans plusieurs wilayas telles Mostaganem, Aïn Temouchent, Oran, Relizane, Annaba, Constantine, à laquelle s'ajoute la livraison de logements AADL dans les deux nouvelles villes de Bouinan et de Sidi Abdallah.

A partir de lundi prochain, "pas moins de 3.000 logements en location-vente" seront distribués sur plusieurs sites d'Alger, et ce, à Reghaïa avec 1.200 logements, Ouled Fayet (Semrouni) avec 911 logements, le premier site Ouled Fayet avec 480 logements et Ain Malha avec 296 logements, a précisé M. Belaribi sur les ondes de la Radio nationale.

Alger — L'Agence pour la promotion et le développement du logement (AADL) va entamer plusieurs opérations de distribution de logements à partir de la semaine prochaine à Alger et dans d'autres wilayas, a indiqué jeudi son Directeur général, Mohamed Tarek Belaribi.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.