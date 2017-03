Afrique: Le président congolais Denis Sassou N'Guesso achève sa visite d'Etat en Algérie

La volonté et la nécessité pour les pays africains de faire face aux profondes mutations qu'ils… Plus »

Il s'est également rendu à l'Entreprise publique de gerbage et de manutention (GERMAN), spécialisée dans la production de pièces de rechanges de haute qualité technologique et mécanique, ainsi que l'entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG) dans la région de Oued Hamimime à El khroub.

M. N'Guesso a été salué lors de son départ à l'aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine, par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed-Larbi Ould Khelifa, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslem Bouchouareb, ainsi que des autorités locales civiles et militaires.

