Algérie: Oran - Inauguration d'une exposition photographique dédiée à Cervantès

Oran — Une exposition photographique dédiée à l'illustre figure de la littérature espagnole Miguel de Cervantès (1547-1616), est proposée depuis jeudi à Oran dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays et dans le sillage du 4ème centenaire de la mort de l'auteur de "Don Quichotte".

Quarante-cinq clichés, signés José Manuel Navia, sont présentés lors de cette manifestation artistique intitulée "Miguel de Cervantès ou le désir de vivre", qui se tient jusqu'au 23 avril prochain à la salle d'expositions du siège de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Oran.

L'intérêt revêtu par cette activité au plan des échanges culturels algéro-espagnols a été mise en relief lors de la cérémonie de vernissage, tenue en présence du président de l'APC d'Oran, Noureddine Boukhatem et du directeur de l'Institut Cervantès d'Oran, Gonzalo Manglano de Garay.

Cette exposition, qui sera également rééditée du 15 mai au 15 juin prochains à Alger (salle Mohamed Zinet de Riad El-Feth), se propose de "reconstituer un parcours visuel des lieux et chemins par lesquels est passé Miguel de Cervantès le long de sa vie", ont indiqué les organisateurs.

Des photos des villes d'Alger et d'Oran figurent parmi les images exposées et accompagnées de textes et citations littéraires qui les lient aux œuvres et à l'itinéraire de la vie de Miguel de Cervantès.

Le parcours de l'exposition permet ainsi aux visiteurs de suivre les traces du père de la figure chevaleresque "Don Quichotte", héros de son œuvre littéraire majeure, qui a cheminé, entre autres, par des villes espagnoles (Alcala de Henares, Valladolid et Madrid), par l'Italie (Naples, la Sicile), la Grèce (Lépante), la Tunisie (Tunis), l'Algérie (Alger, Oran) et le Portugal (Lisbonne), avant de revenir en Espagne (Esquivias, Tolède, La Manche, et l'Andalousie).

Le photographe auteur de cette exposition, José Manuel Navia est né en 1957 à Madrid. Il est aussi licencié en philosophie. Egalement reporter, sa profession l'a amené à investir un genre photographique "personnel et passéiste, toujours en couleur et dans les limites de ce qui est documenté", ont expliqué les organisateurs.

Cet artiste a à son actif plusieurs expositions photographiques thématiques, à caractère littéraire et historique notamment.

Le maire d'Oran a fait savoir qu'il est prévu d'organiser des visites de l'exposition au profit des élèves des différents établissements scolaires.

Le directeur de l'Institut Cervantès a suggéré quant à lui l'animation d'une séance de lecture de textes de "Don Quichotte" lors de la cérémonie de clôture.

L'inauguration de cet événement culturel s'est tenue en présence du directeur du musée national Ahmed Zabana d'Oran qui conserve une statue de Cervantès actuellement en restauration et qui sera dévoilée en mai prochain à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine.