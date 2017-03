La coalition de l'opposition annonce un plan d'actions pour exiger la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre et appelle les Congolais à se prendre en charge et à répondre aux actions pacifiques programmées dans les prochains jours.

Le mois d'avril s'annonce sous des prismes de violence et de subversion si l'on s'en tient aux récentes déclarations des leaders du Rassemblement tenues devant la presse le mercredi 29 mars dernier à la résidence d'Etienne Tshisekedi. Face aux journalistes, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont évalué la participation de leur plate-forme aux discussions du Centre Interdiocésain sur les modalités de mise en œuvre de l'accord politique censé permettre la cogestion d'une transition jusqu'à l'organisation des élections en décembre. L'échec des négociations directes sur l'Arrangement particulier qui se sont terminées en eau de boudin sans un réel consensus est très mal digéré par le Rassemblement.

C'est au chef de l'Etat que cette plate-forme de l'opposition fait porter la responsabilité de l'échec des discussions sur la mise en œuvre de l'accord de la St sylvestre estimant qu'il ne donne pas suffisamment de gages quant à l'aboutissement heureux du processus. Pour le Rassemblement, Joseph Kabila demeure l'élément central de la crise actuelle et du problème congolais, et par conséquent, ne peut s'ériger en arbitre d'une crise créée par lui-même et encore moins se présenter comme solution à celle-ci. Et d'ajouter qu'il ne veut pas de l'accord du 31 décembre qui prévoit l'organisation des élections avant la fin de cette année et la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par une personnalité issue du Rassemblement.

Faisant le constat d'échec des négociations sur l'arrangement particulier, le Rassemblement a déclaré reconsidérer par le fait même le statut du président de la République pendant la période préélectorale après l'expiration de son mandat en décembre 2016. Dès lors que le processus devant conduire à la mise en œuvre de l'accord est compromis, la plate-forme estime que le consensus dégagé pour l'acceptation de Joseph Kabila comme chef de l'Etat pendant la période préélectorale et électorale est également rompu. En conséquence, le Rassemblement invite le peuple congolais à se prendre en charge et à se mobiliser en vue des actions pacifiques et démocratiques qu'il se propose d'initier à partir du lundi 03 avril 2017 avec la journée ville morte. Celle-ci s'insère dans la dynamique de grève générale décrétée récemment par les syndicats des fonctionnaires d'ici le 5 avril.

Cette première phase d'actions planifiées par le Rassemblement va s'achever avec la marche pacifique programmée le 10 avril prochain. Le Rassemblement invite le peuple congolais à contribuer massivement à la réussite de ces actions pacifiques pour exiger la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre.