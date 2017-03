Congo-Brazzaville: France - Rencontre autour de différents ouvrages d'Anatole Collinet Makosso à Paris

Sur invitation des éditions l'Harmattan et d'Anatole Collinet Makosso, une rencontre-débat s'est tenue autour de ses 10 œuvres, mettant un coup de projecteur particulier sur « Le régime consensualiste dans la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, commentée article par article », dernière parution préfacée par Jean Girardon, Pr émérite à la Sorbonne

Mercredi 29 mars, en présence de: Denis Pryen et Jackson Mackiozy de l'Harmattan; Pr Jean Girardon; Mireille Opa, directrice de cabinet du ministre de la Culture au Congo; maître Michel Langa et des invités, ainsi que la famille de l'auteur (ministre), l'espace culturel L'Harmattan sis en face du collège de France de la rue des Ecoles, a connu l'affluence des grands jours pour parler des œuvres littéraires du ministre congolais de l'Enseignement.

De cet endroit qui a propulsé en littérature Anatole Collinet Makosso, le public a découvert « le Messager », toujours prêt à transmettre, à sensibiliser ou à fédérer à travers ses écrits. Par extrapolation, l'auteur a élargi son champ allant jusqu'à la constitution mise en place au Congo l'année dernière. Parti d'une réflexion pédagogique, il en a fait un ouvrage bien structuré, véritable cours de droit constitutionnel appliqué. Son analyse a éclairé la pratique durable de la nouvelle Constitution dans son pays.

Pour Jean Girardon, « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de réviser sa Constitution ». Ainsi, selon les observateurs avertis, l'ouvrage est à la fois un guide et une référence pour la mise en place de ce régime « consensualiste », pour tous ceux qui croient au destin de l'Afrique en général et du Congo en particulier, reprenant ainsi les explications de la 4ème de couverture du livre.

Proches de l'éclairage contenu dans le livre, les échanges techniques ont porté sur la présentation et l'explication du « consensualisme congolais », « inspiration du nouveau régime au Congo », faisant de cet aspect son originalité. L'auteur du « Droit de regard » a insisté sur la récupération du patrimoine immatériel en mettant en place la nouvelle Constitution au Congo.

« Celle-ci a des évolutions par rapport à celle de la France » a remarqué l'auteur, prenant l'exemple des pouvoirs à exercer entre le Premier ministre et le chef de l'Etat. Au Congo, les rôles sont « clairement établis », a reconnu l'auteur, citant les aspects juridique et politique de différenciation entre le Congo et la France.

Rappelons qu'Anatole Collinet Makosso est magistrat, docteur en droit international pénal de Paris 2 Panthéon-Assas et enseignant-chercheur à l'université Marien- Ngouabi de Brazzaville. Il a été diplômé du centre d'études diplomatique et stratégique de Paris ( CEDS). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, promoteur de l'université internationale de Brazzaville, du cabinet Géo-Ecostrapol et des éditions l'Harmattan Congo.