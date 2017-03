Algérie: Le duo italien Daniele di Bonaventura et Giovanni Ceccarelli en concert à Alger

Alger — Le duo italien Daniele di Bonaventura et Giovanni Ceccarelli a donné mercredi soir à Alger un récital musical empreint de sonorités du bandonéon, instrument phare du tango argentin.

Organisé par l'Institut italien d'Alger et l'Office national de la culture et de l'information (Onci), le spectacle a été une occasion pour les deux musiciens natifs de Marches (Italie) qui se produisent pour la première fois en Algérie, de faire découvrir au public des compositions de leur album commun "Mare calmo" (Mer calme) sorti en 2015.

Dans une affinité musicale subtile et habile, Daniele di Bonaventura au bandonéon, instrument phare du tango argentin et Giovanni Ceccarelli au piano, ont exécuté une dizaine de pièces invitant à l'admiration.

Ecrites ou improvisées, les pièces dénotent un parfait équilibre entre le piano et le bandonéon, deux instruments différents que le duo a su faire parler dans un "parfait" dialogue musical.

"Danse de Naples", "Guardo passare" (Je regarde passer...), "Colline" (de Marche) ou encore "Foglie d'inverno (Feuilles d'hiver) sont parmi les titres de pièces présentées lors de cette soirée qualifiée d'"exceptionnelle" par le public.

Le duo a, d'autre part, ressuscité le compositeur et bandonéoniste argentin, Astor Piazzala (1921-1992) à travers une composition qui lui est dédiée.

Compositeur, pianiste et bandonéoniste, Daniele di Bonaventura s'intéresse à la musique classique qu'il a apprise au conservatoire.

Son nom est souvent associé à de grands musiciens et compositeurs italiens à l'image de Paolo Fresu, Francesco Guccini et David Riondino. Ses compositions s'imprègnent de divers genres notamment la musique classique, le jazz et le tango.

Auteur d'une cinquantaine d'albums à succès, Daniele di Bonaventura a également collaboré avec le musicien thèque Miroslav Vitous pour son CD "Universal Syncopation II" (2003), sacré album de l'année 2007 et édité sous le label allemand de jazz ECM. Avec le même label il enregistre un album intitulé "Mistico Mediterraneo" avec son compatriote Paolo Fresu et A Filetta's Choir avant de sortir en 2013 son premier double album dans lequel il joue le bandonéon et le piano.

Son compatriote Giovanni Ceccarelli est plutôt tourné vers le jazz qu'il découvre dès sa prime adolescence.

Pianiste talentueux, il s'est associé à de nombreux projets discographiques avec d'illustres musiciens dont le contrebassiste italien Ferruccio Spinetti et le saxophoniste américain Lee Konitz. Giovanni collabore également avec le pianiste américain Eddie Wied avec lequel il enregistre son premier album "The Street Dancer", sorti en 1998 avant d'éditer, onze plus tard "The Nights of the Beuscher", une compilation d'enregistrements de concerts avec le saxophoniste italien Massimo Urbani.

Ses mélodies alliant romantisme et lyrisme s'abreuvent au jazz et à la musique brésilienne l'ont emmené à se produire dans plusieurs pays.