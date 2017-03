Algérie: Mecherara pour remettre le professionnalisme sur les rails après 7 ans de dérive

La ministre de la Poste et des technologies de l'Information et de la Communication, Iman Houda Feraoun a… Plus »

"La DNCG ne sera pas là pour punir les clubs, mais plutôt pour les accompagner dans un processus de réforme et d'assainissement d'une situation financière devenue préjudiciable. Il faut que nos clubs arrivent à rééquilibrer leurs finances en ne dépensant pas plus que leur entrée d'argent", avait expliqué Zetchi au cours de sa conférence de presse ayant suivi son élection à la tête de la FAF, une manière pour lui de rassurer ses opposants qui craignaient des mesures coercitives à l'égard des clubs ne répondant pas au cahier des charges du professionnalisme. Alors, le football algérien va-t-il être enfin professionnalisé ?

Et pour sauver le professionnalisme et le remettre sur la bonne voie, le successeur de Mohamed Raouraoua table notamment sur la réactivation de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), un organe que devait justement présider Mecherara au tout début de l'expérience professionnelle, sauf que cette instance n'a jamais vu le jour.

