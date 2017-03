Congo-Kinshasa: Face aux controverses de l'affaire "Guégué". Musique - Sur des nuées, Moïse Mbiye hors de portée !

Epoustouflant ! Le mot qualifie à juste titre le dernier opus dénommé "Héros " de l'artiste musicien Moïse Mbiye alias la Réserve de l'Eternel. Qui, outre le talent d'artiste musicien, se trouve être, aussi, le Pasteur de l'Eglise Cité Béthel. Malgré une forte campagne de diabolisation de son œuvre sur fond d'un nom à problème, à savoir : Guégué ou Guedé, c'est selon, que l'artiste aurait scandé dans un de ses tubes, l'homme a, toujours, de quoi se réjouir tant le succès de son album, qui connaît une promotion retentissante, le place, véritablement, sur d'heureuses nuées le mettant, de ce fait, hors de portée des flèches mouchetées.

Passant outre les controverses, les mélomanes, chrétien ou non, d'ici et d'ailleurs, continuent de chanter ses titres et, par ailleurs, le nom de Mbiye se trouve sur toutes les lèvres. L'album "Héros" est, signale des internautes, d'une remarquable écriture musicale sur fond des chansons d'adoration et de louange.

Moïse Mbiye y laisse, martèlent-ils, éclater un talent inépuisable qui s'exprime par un chant à la fois lyrique et percutant et quelques fois assorti des cris délirants dans les séquences animées. Quant à l'orchestration dans les différentes chansons, elle fait simplement le bonheur des amoureux de l'art d'Orphée. "Na Bimi Molongi " est un titre d'une profondeur inégalée tant elle retrace le parcours du combat du chrétien face à l'adversité de la vie quotidienne. "Tango Na Ye " peint, quant à elle, l'intervention du créateur dans l'existence des chrétiens. "Molimo ", un autre tube, évoque la toute puissance et la fraîcheur tant de la présence que de l'action du Saint Esprit.

Ce titre est sublime, tranchent des fans. Surtout la partie synthé vers la fin où dans une combinaison d'une harmonie sans pareille guitare basse, d'accompagnement, batterie et synthé font une mixture de toute beauté. "Natiela Yo Motema " fait couler les larmes quand on l'écoute, rapporte la main sur le cœur un mélomane. D'où, pour plusieurs, à Kinshasa et ailleurs, Moïse Mbiye a su faire éclore son génie musical et véhiculer la grâce de Dieu dans cet album apte à booster les croyants et, de la sorte, faire des hommes zéros, des héros.

Zoom

Moïse Mbiye est né d'une famille chrétienne dont le père est l'Apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya de l'église cité Béthel. Il est 5ème d'une famille de 9 enfants. Encore bébé, il est offert comme offrande pour Dieu par son père devant l'Assemblée de l'église Cité Bethel, rapporte le site asmusik243.com dans la biographie qu'il établit sur Moïse Mbiye. Son père fut lui-même choriste à l'époque et se trouve être le visionnaire de l'église Cité Bethel. Le Pasteur Moïse Mbiye, à 10 ans, commence la musique en intégrant un groupe de l'église appelé «Groupe d'adoration junior». Il s'agissait d'un groupe d'enfants encadrés par la sœur Fidélise Mampouya. C'est là qu'il a appris à manipuler sa voix. A 13 ans, son père qui voulait qu'il apprenne à jouer au piano, sollicite un professeur de l'INA (Institut National des Arts) pour lui donner des cours à domicile. Il grandit ainsi et à 16 ans il intègre le groupe « Les Etoiles de louange ». Il est alors le plus petit du groupe.

Il joue au clavier et chante. Ils enregistrent leur 1er album intitulé « Litatoli » dont le frère Charles Mombaya était directeur artistique. Mais, c'est dans le 2ème album « Nzambe Na Ngaï » que Moïse Mbiye sera parmi les leaders du groupe où il fera son 1er featuring avec sa sœur Lydie Mbiye et le frère Mike Kalambayi dans la chanson "Chantant Alléluia" composée par l'Apôtre Emmanuel Mbiye. Au bout d'un temps, ils rajeunissent le groupe dont un certain nombre n'avaient plus de disponibilité... C'est après 2 ans que "les étoiles de louange " nouvelle formule vont enregistrer eux aussi leur 1er album intitulé « Plus que Cristal » où Moïse Mbiye occupe le poste du directeur artistique.

Après une année de succès de l'album, Moïse Mbiye quitte le groupe et embrasse la carrière solo. Il lance son 1er album intitulé " Influence " avec des chansons comme "Tuna Nga Nini ", "Me voici ", "Bibomba Bomba "et tant d'autres... . 2 ans plus tard, il sort son 2ème album intitulé « Le Cœur de l'Agneau » qui connaît encore du succès avec des chansons comme Nandimi, Zala Na Ngaï et d'autres. Mais c'est à l'époque de ce 2ème album que Moïse Mbiye va devenir Pasteur Moïse Mbiye. Après son bac, il approfondit sa connaissance musicale en intégrant l'INA. Mais au-delà de ses attentes, il est appelé à servir Jésus-Christ en dehors de la musique. Il intègre, ainsi, une école de théologie (IBK), et devient prédicateur à l'assemblée Cité Béthel Debonhomme chez le pasteur Ignas Ndumbi.

Avec le temps, il devient coordonnateur (président) de la jeunesse de la cité Béthel JMC « Jeunesse Missionnaire pour Christ ». Il décroche son diplôme de théologie avec la mention distinction, mais reste toujours prédicateur. Plus tard, il devient prédicateur à la Cité Béthel Assemblée Centrale, mais l'apôtre tombe malade et l'église traverse des moments difficiles : la sécheresse et beaucoup de divisions. Plusieurs pasteurs défilent à la tête de l'Assemblée Centrale, puis vient le tour du prédicateur Moïse Mbiye qui par la grâce de Dieu fait revivre l'église, la remonte, redémarre la chaine chrétienne Radio Télé Sentinelle devenue aujourd'hui Siloé TV et, enfin, parachève la construction de l'église. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, il va être ordonné Pasteur de l'église Cité Bethel Assemblée centrale.