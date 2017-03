Sénégal: Projet « Leap Agri » - Le pays mobilise sa communauté de chercheurs

Un atelier d'information s'est tenu le 28 mars à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'objectif était d'échanger sur le projet dénommé « Leap Agri » avec la communauté des chercheurs et les partenaires.

Les Unions européenne et africaine s'étaient engagées, en novembre 2016, dans un partenariat de co-financement de projets dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation en portant leur priorité sur trois thèmes : l'agriculture durable, l'alimentation et la nutrition et l'accès aux produits alimentaires. Il en est ressorti la nécessité de créer une synergie autour du projet « Leap Agri » en raison de ses enjeux.

Cette initiative a permis de mobiliser 30 partenaires, impliquant des agences de financement et d'autres organisations de 10 pays européens et de huit autres africains, dont le Sénégal.

Ce projet, en parfaite cohérence avec les priorités politiques africaines et européennes, a été accepté pour financement, au mois d'août 2016, par l'Union européenne (Ue), à environ 11 millions d'euros.

Le Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a marqué son adhésion à cette initiative partenariale entre l'Europe et l'Afrique en s'engageant pour une cotisation de 100 millions de FCfa. Toutefois, a souligné le directeur général de la Recherche, le Pr Amadou Thierno Gaye, cette somme pourrait être augmentée si on arrive à mobiliser les différentes sources de financement.

Aussi, l'Ue met un supplément de financement pour chaque euro financé par les partenaires. Cet atelier témoigne de la volonté du Sénégal de se lancer résolument vers le développement de la recherche scientifique, technologique, mais surtout celle-là qui aboutit à l'innovation nécessaire à la création d'emplois et la résolution des problèmes des populations.

Pour ce qui est de l'agriculture, « la sécurité alimentaire est un objectif important du Plan Sénégal émergent à côté d'une autre priorité qui est le développement des ressources humaines décisif dans le processus d'émergence », a confié M. Gaye.

Cette activité, coparrainée par le Cirad et l'Irad, qui ont initié l'adhésion du Sénégal au consortium « Leap Agri », atteste de l'importance accordée à ce projet par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce département ministériel compte accompagner les chercheurs sénégalais et améliorer la qualité de la recherche.

Il convient, selon Amadou Thierno Gaye, de permettre aux chercheurs d'identifier les questions scientifiques les concernant et ayant un impact sur le quotidien des populations.

La recherche étant un moteur de développement, il lui semble opportun de mobiliser la communauté des chercheurs sénégalais à travers ce projet et de mettre en évidence les possibilités de financement de leurs idées de recherche.

Elle a aussi la possibilité d'interagir avec les meilleurs chercheurs des autres pays. En outre, l'Allemagne, à travers une structure, a affiché sa volonté de collaborer avec le Sénégal sur ce projet.

15 juin, date limite de dépôt des projets

L'appel à candidatures pour la soumission de projets au financement dans le cadre de « Leap Agri » a été lancé au mois de janvier 2017. La date limite de dépôt des candidatures est reportée au 15 juin 2017. Les projets de recherche soumis devront regrouper au minimum deux équipes africaines et deux autres européennes.

La sélection se fera suivant deux étapes : une phase de pré-sélection des pré-projets et une étape de sélection finale des pré-sélections des pré-projets retenus lors de la première phase. Les projets financés devraient démarrer en fin mai 2018 pour une durée de 3 ans.

Par ailleurs, il faut souligner que le Sénégal et l'Afrique du Sud ont impulsé une initiative conjointe qui permet aux deux pays de collaborer sur des questions de recherche sur l'agriculture, la santé, la nanotechnologie, les questions d'énergie et d'eau. Dans ce partenariat, chaque pays donne un apport de 125 millions de FCfa destinés aux chercheurs.