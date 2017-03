Afrique de l'Est: Le PAM utilise une nouvelle route à travers le Soudan pour acheminer de la nourriture au Soudan du Sud

Les autorités militaires et civiles de l'ouest du Rwanda ont arrêté, passé à tabac ou… Plus »

Le PAM apporte son soutien par le biais de diverses activités, notamment l'aide alimentaire d'urgence, les transferts en espèces (ou les bons), le soutien nutritionnel et les activités de renforcement de la résilience pour aider les communautés à devenir de plus en plus indépendantes.

Tout au long de l'année 2017, le PAM prévoit d'aider plus de quatre millions de personnes vulnérables au Soudan, dont des personnes déplacées, des réfugiés, des personnes affectées par le changement climatique et leurs communautés d'accueil.

Le PAM fournit également une aide alimentaire aux réfugiés sud-soudanais qui résident actuellement au Soudan après avoir fui la violence et l'insécurité alimentaire dans leur propre pays. Actuellement, l'agence onusienne aide plus de 250.000 réfugiés sud-soudanais dans l'ensemble du Soudan, principalement dans l'État du Nil blanc.

Suite aux violences qui ont éclaté au Soudan du Sud en décembre 2013, le PAM a acheminé de l'aide alimentaire par l'intermédiaire d'un corridor reliant l'Etat du Nil Blanc, au Soudan, à l'Etat du Haut Nil, au Soudan du Sud. Grâce à un accord signé pour la première fois entre le Soudan et le Soudan du Sud en juillet 2014, le PAM a acheminé jusqu'à présent plus de 57.420 tonnes de matières premières vers le Soudan du Sud par ce corridor.

Alors que des poches de famine ont été déclarées plus tôt cette année dans certaines parties du sud de l'Etat d'Unité et que de nombreuses autres régions du pays sont au bord de la famine, ce nouvel accès permettra au PAM d'atteindre les familles victimes de la faim au Soudan du Sud.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a commencé jeudi à acheminer de l'aide alimentaire aux populations touchées par la famine et l'insécurité alimentaire au Soudan du Sud en utilisant un corridor humanitaire récemment ouvert et annoncé cette semaine par le gouvernement soudanais.

