En tant que concepteur du Pse, le président Macky Sall est le « premier parrain » des jeunes, par les emplois qu'il crée et par la construction citoyenne, selon le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye. Tout en leur rappelant les différents axes du Pse, il a exhorté les jeunes à s'approprier le thème de cette semaine régionale.

Cela est d'autant plus vrai que, selon Mme Aïda Sow Diawara, la jeunesse est « porteuse d'espoir» et qu'il faut cultiver en elle toutes les valeurs devant permettre la réalisation du Plan Sénégal émergent (Pse). « Les valeurs, surtout celle du civisme, constituent le socle d'un commun vouloir de vivre ensemble », selon le maire de Golfe Sud.

Une belle occasion qui a permis aux jeunes des quatre départements de Pikine, Dakar, Guédiawaye et Rufisque de faire des prestations en prélude aux activités sportive et culturelle qu'ils vont mener tout au long de cette semaine, avec comme thème : « La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent ».

La semaine régionale de la jeunesse de Dakar a été lancée, hier, à Rufisque en présence des ministres Oumar Guèye (Pêche et Economie maritime) et Mame Mbaye Niang (Jeunesse, Emploi et Construction citoyenne).

C'est autour des valeurs de la citoyenneté que les jeunes vont aborder cette semaine riche en activités sportive et culturelle. La cérémonie de lancement a eu lieu, hier, aux jardins publics de Rufisque en présence de plusieurs personnalités dont les ministres Oumar Guèye et Mame Mbaye Niang.

