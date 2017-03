Togo: Le nettoyage à sec va prendre fin

L'argent du crime et celui destiné au financement du terrorisme s'entremêlent et sont drainés à travers les circuits formels des institutions financières incluant les compagnies d'assurance', a souligné Kossi Tofio.

'Le Togo se situe dans une zone géographique où prospèrent des activités criminelles générant d'énormes profits Les organisations terroristes prolifèrent. Elles financent leurs activités grâce au soutien de plus en plus important des organisations terroristes internationales ou à travers des levées de fonds dans la région.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Kossi Tofio, a présidé jeudi une réunion d'information consacrée au blanchiment et au financement du terrorisme. A l'intension des responsables des compagnies d'assurance.

