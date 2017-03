Madagascar: Trafic illicite - Deux kilos d'or saisis sur deux femmes

D'un autre côté, le général Florens a voulu se référer à l'article 267, alinéa 1 et 2 du code des douanes qui stipule que « les infractions douanières peuvent être constatées par un agent des douanes ou toute autre administration; ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tout objet passible de confiscation, de retenir les expéditions et tout autre document relatif aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ».

2,240 kg d'or vers Mumbai ont été interceptées par la gendarmerie sur le tarmac, à l'aéroport d'Ivato mardi. Elles les avaient dissimulés dans leur sexe et n'ont été découvertes qu'à la dernière minute de l'embarcation. « Ayant passé le portique électronique et le magnétomètre, les agents de la douane pensaient que c'étaient les bracelets qui avaient déclenché le détecteur », d'après les explications de la gendarmerie.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.