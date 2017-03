Afrique: Dr Hazem Fahmy - « L'avenir de l'Egypte se trouve dans le continent »

interview

L'Égypte qui se présente comme une nation de culture africaine ayant une vocation naturelle à être présente sur l'ensemble du continent, entend resserrer ses liens avec les pays africains. Dans cet entretien, le Secrétaire général de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement assure que le retour de son pays en force en Afrique est pour de bon. Dr Hazem Fahmy esquisse quelques axes de coopération.

Quel est l'état de la coopération entre l'Égypte et l'Afrique noire ? Qu'est-ce qui explique le regain d'intérêt de l'Égypte pour l'Afrique noire ?

L'Égypte est de retour en force en Afrique et cette fois-ci pour de bon, car l'avenir de notre pays se trouve en Afrique. L'Égypte n'a jamais vraiment quitté ce magnifique continent, dont elle fait partie intégrante, consciente de son héritage africain et du rôle historique qu'elle a jouée, des décennies durant, notamment son soutien aux pays africains dans leur lutte de libération et d'indépendance. Mais l'Afrique d'aujourd'hui est totalement différente de l'Afrique du début du siècle, car le continent connaît des taux de croissance sans précédent et se développe rapidement. L'Égypte veut partager avec le continent ses expériences et échanger avec les pays africains son savoir-faire et ses connaissance à travers une coopération plus renforcée dans divers domaines de développement et pour réaliser l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

L'Agence égyptienne de partenariat pour le développement (Aepd), créée en 2014 par S.E le président Abdel Fattah El-Sissy, joue un rôle important dans ce domaine. L'Aepd est l'institution égyptienne chargée de renforcer la coopération Sud-Sud. Elle poursuit des activités régionales de coopération technique, en établissant des partenariats novateurs pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de développement. Les activités de l'Agence sont axées sur l'organisation de cours de formation en partenariat avec les centres égyptiens d'excellence internationale (plus de 200 cours qui ont servis plus de 5.700 participants de 42 pays africains et 15 pays du Commonwealth) ; la fourniture d'aide et d'assistance humanitaire ; l'envoi d'experts (65 experts ont transféré leurs connaissances dans 21 pays) ; et le soutien de l'intégration économique entre les pays africains. L'Agence établit également des partenariats avec des centres égyptiens d'excellence dans le domaine médical pour fournir des solutions régionales ayant une perspective globale, notamment avec la Fondation Magdi Yacoub pour les maladies et chirurgies cardiaques, le Centre Mohamed Ghoneim pour les maladies rénales et urinaires à Mansoura et l'Hôpital 57357 pour le traitement du Cancer des enfants. L'Égypte adopte une politique d'intégration à l'échelle du continent Africain. Ce qui explique la signature à Sharm El-Sheikh, le 10 juin 2015, sous l'égide de l'Égypte, d'un accord de libre-échange entre 26 pays africains des 3 grands blocs économiques africains (Comesa + Sadc + Cae) considéré comme le prélude à une coopération économique africaine totale. L'Aepd a, de son côté, initié l'organisation du 1er Forum africain des affaires (Sharm El-Sheikh; février 2016), présidé par le président El-Sissy avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et une vingtaine d'agences de promotion des investissements et environ 1.200 participants.

Quid du Sénégal ?

L'Égypte et le Sénégal sont, depuis longtemps, des partenaires. Malgré tout, l'Égypte désire renforcer sa coopération avec le Sénégal dans de nombreux domaines, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la construction. L'Égypte, à travers l'Aepd, partage ses expertises dans de nombreux domaines avec le Sénégal. Par exemple, vingt cadres sénégalais ont participé, l'été dernier, dans neuf cours de formation en Égypte dans des domaines comme la lutte contre la drogue, le terrorisme, le droit civil et commercial, la protection des personnalités importantes et la pisciculture.

Quels sont les domaines dans lesquels l'Égypte souhaiterait développer davantage sa coopération ? Et pourquoi ? Pour le Sénégal, quelles sont les actions envisagées ou en cours pour renforcer la coopération entre les deux pays ?

L'Égypte souhaiterait développer sa coopération avec les pays africains dans les domaines des investissements et des affaires. C'est pourquoi, elle encourage les compagnies égyptiennes à se tourner davantage vers l'Afrique. L'Égypte est également désireuse de coopérer avec les pays africains dans les domaines de l'agriculture, du transport et de l'énergie, car ils ont le potentiel le plus prometteur pour le développement durable et la création d'emplois dans les pays du continent.

Le secteur des technologies de l'information et de la communication est également très prometteur, vu les avantages comparatifs dont jouit l'Égypte dans ce domaine et en même temps la croissance des marchés de consommation de ces technologies en Afrique et la révolution dans les téléphones portables dans les pays du continent.

Vu les défis sécuritaires auxquels les pays africains font face (vagues de terrorisme dans le sahel, en Afrique de l'Est et le Moyen Orient) l'Égypte souhaiterait renforcer sa coopération dans les domaines de la sécurité et de défense, surtout avec la grande expérience de l'Égypte -une des forces militaires majeures l'Afrique.- dans ces domaines et vu que la sécurité est une condition nécessaire à tout développement.

L'Aepd, en partenariat avec les ministères de la Justice, les Forces armées et l'Académie de Police, fournit des cadres de formation aux pays africains dans divers domaines de sécurité, en particulier les mesures anti-terroristes, la lutte contre le trafic d'êtres humains et la migration illégale ainsi que la protection des personnalités.

Où en est l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme ?

L'Égypte fait, depuis longtemps, face à des vagues consécutives de terrorisme. Sa lutte continue ainsi que ses efforts aux niveaux régional et international pour renforcer la coopération dans ce domaine.