Sénégal: Mbour - Vers l'élaboration d'un plan de développement communal

Selon lui, la phase de collecte de données et d'élaboration d'outils de planification ne peut se faire sans la collaboration des services techniques et du comité de pilotage mis en place.

Des opportunités de construction de certaines installations socio-éducatives (hôpital et marché central aux poissons de Mbour) nécessitent des hectares de terre que seule une commune voisine comme Malicounda peut céder. La construction de cette infrastructure pour le compte de la commune de Mbour dans la commune de Malicounda n'exclut nullement la collaboration de ces municipalités dans la gestion et l'exploitation.

Des discussions nourries ont pris l'allure d'une orientation budgétaire. Ceci du reste a été noté par le représentant de l'Etat avant de faire des rappels à l'ordre. Il a tout de même salué la démarche participative et non politique associant tous les acteurs.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

